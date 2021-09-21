Başkan Biden New York'ta bulunan iki liderle görüştü 0:00 / 0:00

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Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Biden ve Morrison'ın New York'ta Biden'ın konakladığı otelde bir araya geldiği belirtildi.

İki liderin ABD-Avustralya ilişkilerinin 70. yıldönümünü kutladığının belirtildiği açıklamada, "Biden ve Morrison, ortak değerlere, ortak çıkarlara dayalı özgür ve açık Hint Pasifik bölgesi için taahhütlerini bir kez daha teyit etti ve tüm dünyadan müttefik ve ortaklarla birlikte çalışılmasının önemi konusunda mutabık kaldı." bilgisi paylaşıldı.

NATO ve Avrupa Birliği dahil, tüm Avrupalı ortakların Hint-Pasifikteki kritik rolünün ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Başkan Biden ve Başbakan Morrison, ekonomilerimizin dayanıklılığını güçlendirmek konusunda adım atmak için söz verdi." ifadesi kullanıldı.

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "Sırtımızdan vurulduk." ifadelerini kullanmıştı.

IRAK CUMHURBAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Irak Cumhurbaşkanı Salih'le de görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Salih New York'ta bir araya geldi.

İkili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel diplomatik iş birliğinin derinleştirilmesi konularının ele alındığı görüşmede, Biden Irak'ın uzun dönem istikrarına desteğini yineledi.

Görüşmede, Irak'ta ekim ayında güvenilir ve şeffaf bir seçim yapılması çabaları da ele alındı.