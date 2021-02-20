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Dağıtım şirketleri motorinde zam talep ediyor

Dağıtım şirketleri, motorinde yağlı tohum fiyatlarına bağlı olarak harmanlama maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle EPDK’nın kapısını çaldı. Kaynaklar, şirketlerin maliyet artışını fiyatlara yansıtamadıklarını, bunun sektöre aylık maliyetinin milyonlarca liraya ulaştığını söylediğini belirtti

Dağıtım şirketleri motorinde zam talep ediyor- haberler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere, akaryakıtta “yerli payı”nı artırmak amacıyla dağıtım şirketleri, ithal ettikleri benzinde en az yüzde 3, motorinde en az yüzde 0,5 oranında yerli tarım ürünlerinden veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş “etanol” ve “biodizel”in harmanlanması zorunluğu getirdi.

Son dönemde yağlı tohum fiyatlarının hızla yükselmesi, “harmanlama” konusunda itirazları ve bazı talepleri gündeme taşıdı. Dağıtım şirketleri, motorinde yağlı tohum fiyatlarına bağlı olarak harmanlama maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle EPDK’nın kapısını çaldı. Şirketler ile EPDK’nın ilgili birimleri görüştü. Kaynaklar, dağıtım şirketlerinin, motorinde harmanlama nedeniyle oluşan maliyetleri hakkında bilgi verdiğini belirterek, “Maliyet artışını fiyatlara yansıtamadıklarını ifade ettiler. Bunun sektöre aylık maliyetinin milyonlarca liraya ulaştığını kaydettiler” dedi.

'FİYATLARA YANSITILMALI'

Dağıtım şirketleri, bu maliyetin motorin fiyatlarına yansıtılmasını gündeme getirdi. Sektör kaynakları, motorinde bir maliyet artışı olduğunu belirterek, “En az 2 kuruşluk bir artış gerekiyor. Bu konuyu ayrıntılı olarak EPDK’nın ilgili birimlerine aktardık” dedi.

NE YAPILACAK?

Enerji yönetimi, talebi not etti, konuyu değerlendiriyor. Bu konuda bir formül tartışılıyor. Buna göre yağlı tohum fiyatları baz alınarak akaryakıtta bir ayarlama yapılacak. Yağlı tohum fiyatlarının yükseldiği dönemde motorin fiyatı artacak. Tersi durumda fiyatı düşecek. Enerji yönetiminin, bu konuda alacağı karar bekleniyor.

ASKIYA ALMIŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020 yılının Mart ayında, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının karşılanması için EPDK’ya “etanol” konusunda bir talepte bulunmuştu. EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Mart’tan itibaren 13 Haziran’a kadar askıya almıştı. Etanol, kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmıştı.

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