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        Haberler Dünyadan Dalton Gomez'den boşanan Ariana Grande'nin eski eşine ne kadar ödeyeceği belli oldu - Magazin haberleri

        Ariana Grande ile Dalton Gomez boşandı

        2021'de evlenen Ariana Grande ile Dalton Gomez, boşandı. Dava açıldıktan haftalar sonra anlaşmaya varan ikiliden Grande'nin eski eşine boşanması karşılığında ne kadar ödeme yapacağı belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 08.10.2023 - 10:44
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        ABD'li şarkıcı Ariana Grande, emlakçı Dalton Gomez ile mutlu birlikteliğini 2021'de nikâhla taçlandırmıştı.

        Ariana Grande'nin Montecino'daki evinde sade bir törenle "Evet" diyen çiftin bir süredir evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.

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        İddialar, doğru çıktı... Bir süredir yüzüğünü takmamasıyla dikkatleri üzerine çeken Ariana Grande ile Dalton Gomez, resmi olarak boşanma davası açmıştı.

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        Ariana Grande ile Dalton Gomez, haftalar sonra anlaşmaya vardı. Grammy ödüllü şarkıcının, boşandığı Gomez'e 1 milyon 250 milyon dolar ödeme yapacağı bildirildi.

        Ariana Grande ile Dalton Gomez ayrıca Los Angeles’taki evleri satıldığında gelirini de paylaşacak.

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        YENİ AŞK İDDİASI

        Öte yandan Ariana Grande'nin şu sıralar Wicked'ın başrol oyuncusu Ethan Slater ile birlikte olduğu iddia ediliyor.

        Fotoğraflar: AP, Instagram

        #Ariana Grande
        #Dalton Gomez
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