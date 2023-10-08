Dalton Gomez'den boşanan Ariana Grande'nin eski eşine ne kadar ödeyeceği belli oldu - Magazin haberleri

Dalton Gomez'den boşanan Ariana Grande'nin eski eşine ne kadar ödeyeceği belli oldu - Magazin haberleri

Ariana Grande'nin Montecino'daki evinde sade bir törenle "Evet" diyen çiftin bir süredir evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.

İddialar, doğru çıktı... Bir süredir yüzüğünü takmamasıyla dikkatleri üzerine çeken Ariana Grande ile Dalton Gomez, resmi olarak boşanma davası açmıştı.

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Ariana Grande ile Dalton Gomez, haftalar sonra anlaşmaya vardı. Grammy ödüllü şarkıcının, boşandığı Gomez'e 1 milyon 250 milyon dolar ödeme yapacağı bildirildi.

Ariana Grande ile Dalton Gomez ayrıca Los Angeles’taki evleri satıldığında gelirini de paylaşacak.