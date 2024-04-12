Damla Ersubaşı'nın acı günü

Ersubaşı; vefat haberini "Gitti pamuğum, bitti her şeyim. Sen benim kalbimsin babam. Seni o kadar çok özleyeceğim ki... Kokun burnumda, aşkın hep benimle. Canım aşkım yakışıklım. Artık rahat uyu. Rabbim yerini yanında eylesin" sözleriyle duyurdu.