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        Haberler Magazin Damla Ersubaşı'nın acı günü - Magazin haberleri

        Damla Ersubaşı'nın acı günü

        'Sihirli Annem' dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı'nın babası vefat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 12:03 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:05
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        Çocuk yaşlarda rol aldığı 'Sihirli Annem' dizisindeki 'Tuğçe' karakteriyle şöhreti yakalayan Damla Ersubaşı, babasının ölüm haberiyle sarsıldı.

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        Ersubaşı; vefat haberini "Gitti pamuğum, bitti her şeyim. Sen benim kalbimsin babam. Seni o kadar çok özleyeceğim ki... Kokun burnumda, aşkın hep benimle. Canım aşkım yakışıklım. Artık rahat uyu. Rabbim yerini yanında eylesin" sözleriyle duyurdu.

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        Ersubaşı'nın babası, beynine pıhtı atması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

        #Damla Ersubaşı
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