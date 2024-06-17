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        Haberler Magazin Damla Sönmez tatil sezonunu açtı - Magazin haberleri

        Damla Sönmez'in deniz keyfi

        Oyuncu Damla Sönmez, Kurban Bayramı tatili için Bodrum'u tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 10:50 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:57
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ailesiyle birlikte Ortakent’te bir plaja giden Damla Sönmez deniz ve güneşin tadını çıkardı.

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        Yalnız başına deniz keyfi yapan oyuncu, iskeleden girdiği denizi kumsaldan terk etmek isteyince bir uyarıyla karşılaştı.

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        Kumsalla bağlantı olan taş bir zemininin yosunlardan dolayı kaygan olduğunu duyan Damla Sönmez, eliyle su atarak kaygan zemini gidermek istedi.

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        Denizden çıkan Sönmez, annesini elleriyle yıkadı.

        #Damla Sönmez
        #BODRUM
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