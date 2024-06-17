Damla Sönmez'in deniz keyfi
Oyuncu Damla Sönmez, Kurban Bayramı tatili için Bodrum'u tercih etti
Giriş: 17.06.2024 - 10:50 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:57
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ailesiyle birlikte Ortakent’te bir plaja giden Damla Sönmez deniz ve güneşin tadını çıkardı.
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Yalnız başına deniz keyfi yapan oyuncu, iskeleden girdiği denizi kumsaldan terk etmek isteyince bir uyarıyla karşılaştı.
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Kumsalla bağlantı olan taş bir zemininin yosunlardan dolayı kaygan olduğunu duyan Damla Sönmez, eliyle su atarak kaygan zemini gidermek istedi.