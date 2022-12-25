Daniel Craig: 'Stormtrooper' kostümünün içinde ellerimi hissetmiyordum

"O ROL BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİYDİ"

'Happy Sad Confused podcast'ine konuk olan Craig, 'Yıldız Savaşları' için "O rol benim için çok kıymetliydi" dedi ve sözlerini daha sonra şöyle sürdürdü:

'Yıldız Savaşları'nı çok seviyorum, yoksa rol alabilir miyim diye sormazdım. Yönetmen asistanı Ben Dixon'a 'Filmde oynayabilir miyim?' diye sordum. Sonraki gün lanet olasıca 'Stormtrooper' kostümünün içindeydim.