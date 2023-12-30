Daniel Radcliffe servetini ikiye katladı

2011'de 'Harry Potter' serisinin son filminde rol alan Radcliffe, son 12 ayda servetini iki katladı. Ünlü oyuncunun bankada 16 milyon sterlini olduğu bildirildi.

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Öte yandan oyuncunun ve ailesinin sahibi olduğu şirketin de 3.4 milyon sterlin değerinde olduğu biliniyor.



Fotoğraflar: AP