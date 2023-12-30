Daniel Radcliffe servetini ikiye katladı
Dünyaca ünlü 'Harry Potter' serisinde filmin başkarakteri 'Harry Potter'a hayat veren Daniel Radcliffe'ın yaklaşık 16 milyon sterlin değerinde serveti olduğu öğrenildi
Giriş: 30.12.2023 - 17:42 Güncelleme: 30.12.2023 - 17:42
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İngiliz oyuncu Daniel Radcliffe, 11 yaşında film setlerine adım attığı günden beri servetiyle adından söz ettiriyor.
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2011'de 'Harry Potter' serisinin son filminde rol alan Radcliffe, son 12 ayda servetini iki katladı. Ünlü oyuncunun bankada 16 milyon sterlini olduğu bildirildi.
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Öte yandan oyuncunun ve ailesinin sahibi olduğu şirketin de 3.4 milyon sterlin değerinde olduğu biliniyor.
Fotoğraflar: AP