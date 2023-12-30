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        Haberler Dünyadan Daniel Radcliffe servetini ikiye katladı - Magazin haberleri

        Daniel Radcliffe servetini ikiye katladı

        Dünyaca ünlü 'Harry Potter' serisinde filmin başkarakteri 'Harry Potter'a hayat veren Daniel Radcliffe'ın yaklaşık 16 milyon sterlin değerinde serveti olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 17:42 Güncelleme: 30.12.2023 - 17:42
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        İngiliz oyuncu Daniel Radcliffe, 11 yaşında film setlerine adım attığı günden beri servetiyle adından söz ettiriyor.

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        2011'de 'Harry Potter' serisinin son filminde rol alan Radcliffe, son 12 ayda servetini iki katladı. Ünlü oyuncunun bankada 16 milyon sterlini olduğu bildirildi.

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        Öte yandan oyuncunun ve ailesinin sahibi olduğu şirketin de 3.4 milyon sterlin değerinde olduğu biliniyor.

        Fotoğraflar: AP

        #Daniel Radcliffe
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