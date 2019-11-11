"Ne kadar güzel bir gün"

Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı Dayı filminin ilk fragmanı sinema severlere ulaştırıldı. Senaryosunda da imzası bulunan Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk'ün filmi Dayı'nın ilk görüntüleri yayınlanır yayınlanmaz 43 bin izlenmeye ulaştı. İşte, dayı filmi oyuncu kadrosu ve konusu hakkında bilgiler...

DAYI FİLMİ FRAGMANI

DAYI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Dayı filminin 2020 yılında vizyona girecek.



DAYI FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Bir adamın hikayesi" sloganıyla fragmanı yayınlanan Dayı'nın gerçek bir hayattan esinleşmiş olduğu düşünüyor. Dayı filminin konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili henüz detaylar paylaşılmadı.