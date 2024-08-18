Marvel Sinematik Evreni'nin son filmi 'Deadpool ve Wolverine' yeni bir rekora imza attı. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın başrolleri paylaştığı yapım, tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 'R-rated' filmler listesinin zirvesine yerleşti.

'R rated' olarak bilinen derecelendirme, filmlerin yetişkinlere uygun olduğu olduğu anlamına geliyor ve ABD’de bir filmin, 17 yaş altındakilere ebeveyn olmadan izlenmesini yasaklıyor.