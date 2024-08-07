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        Haberler Gündem Güncel Debisi düşen Tunca Nehri kenarındaki yol çöktü | Son dakika haberleri

        Debisi düşen Tunca Nehri kenarındaki yol çöktü

        Edirne'de, su seviyesi düşen Tunca Nehri kenarındaki yolda çökme oluştu. Polis ekipleri nehrin kenarındaki yola uyarı tabelası koyarak trafiğe kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:46 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:47
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        Yaz aylarıyla tarımsal amaçlı su kullanımının da arttığı Tunca Nehri'nde su seviyesi kritik noktalara düştü.

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        DSİ'nin Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 5 metreküp olarak ölçülürken, nehrin bazı bölümlerinde akış durdu.

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        Tunca Köprüsü ile Kanuni Köprüsü çevresinde nehir yüzeyinin tamamı neredeyse yosun ve su mercimekleri ile kaplandı.

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        Öte yandan su seviyesi kritik noktalara düşen Tunca Nehri'nin kenarındaki yolda çökme oluştu.

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        Polis ekipleri nehrin kenarındaki yola uyarı tabelası koyarak trafiğe kapattı.

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        #tunca nehri
        #yol çökmesi
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