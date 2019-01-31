2011 yılında, gazeteci Kerem Altan'ın evinde ölü bulununca tüm Türkiye'yi şoka sokan sunucu Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında gözyaşlarına boğuldu. İşte Defne Joy Foster'ın annesinin açıklamaları:

''Dayanamıyorum. Onu çok özlüyorum. Evlat kaybı çok zor. Allah düşmanıma vermesin. Çok yaralandım. Evladıma doyamadım. Mekanı cennet olsun. O acı mümkün değil kapanmıyor. Kızımı çok seviyorum. Hayat üstüme üstüme geliyor.''