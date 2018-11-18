Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç büyüdü

Defne Joy Foster'ın İlker Yasin Solmaz ile evliliğinden olan oğlu Can Kılıç büyüdü. Defne Joy’u kaybettikten 8 ay sonra ailesinin isteğiyle, “Çocuğum çok küçük onun anne sevgisine ihtiyacı var” diyerek ana okulu müdürü Beyza Dankal’la yaşamını birleştiren İlker Yasin Solmaz, yeni ailesiyle mutluluk pozlarını Instagram sayfasından paylaşmaya devam ediyor