"ARKADAŞIZ" DEMİŞTİ



Çağrı Telkıvıran ile arkadaş olduklarını ifade eden Defne Samyeli, mart ayında "Çağrı benim arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki çok gizemli bir şey varmış, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Saklanılan bir durum da yok. Birlikte şarkı yapıyoruz" diyerek iddiaları yanıtlamıştı.