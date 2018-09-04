Defne Samyeli kızı Derin Talu'nun 15. yaşını kutladı

Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, sosyal medya hesabından 15 yaşına giren kızı Derin Talu'nun doğum gününü kutladı. Samyeli, birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Seninle geçirdiğim her gün bana büyük hediye. Ömrün senin gibi eğlenceli, güzel ve sevgi dolu olsun" notuyla paylaştı