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        Haberler Gündem Güncel "Değnekçi" sivil polise yakalandı | Son dakika haberleri

        Sivil polisten "değnekçiye" suçüstü

        Adana'da, korsan otoparkçılık yaparak sürücülerden para isteyen "değnekçi" olarak tabir edilen bir kişi, sivil polislere suçüstü yakalandı. Polisten 30 lira park ücreti isteyen İ.H.B. hakkında adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:38 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:38
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        "Değnekçi" sivil polise yakalandı
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        Adana'da "değnekçi" olarak tabir edilen kişi, sivil polislere suçüstü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’ndeki boş bir arsada korsan otoparkçılık yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Sivil polis, aracını park etmek istedi. Bu sırada polisin yanına gelen İ.H.B., 30 lira park ücreti istedi. Polis 50 lira verip, 20 lira para üstü aldıktan sonra aracını park etti. O anlar, diğer polisler tarafından kamerayla görüntülendi.

        Polisin telsizle anons etmesi üzerine bölgeye resmi ekipler sevk edildi. Para almadığını öne süren İ.H.B. gözaltına alınıp, Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

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