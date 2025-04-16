Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Dehşet Bey'in çekimlerine başlandı - Magazin haberleri

        'Dehşet Bey'in çekimlerine başlandı

        Barış Arduç ile Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı aynı adlı çizgi romandan uyarlanan 'Dehşet Bey'in çekimlerine başlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 17:10 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dehşet Bey ile sevgilisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Barış Arduç ile Tuba Büyüküstün'ü buluştan 'Dehşet Bey' adlı filmin çekimlerine başlandı.

        Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği 'Dehşet Bey', Tuba Büyüküstün'ün 8 yıl sonra ilk film çalışması olma özelliğine sahip.

        Aynı adlı çizgi romandan filme uyarlanan 'Dehşet Bey'de diğer başrolleri; Dolunay Soysert, Hilmi Cem İntepe, musa Uzunlar ve Saygın Soysal paylaşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Barış Arduç
        #Tuba Büyüküstün
        #Dehşet Bey
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Kayıp kızın fotoğrafı yapay zekayla canlandırıldı!
        Kayıp kızın fotoğrafı yapay zekayla canlandırıldı!
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!