'Dehşet Bey'in çekimlerine başlandı
Barış Arduç ile Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı aynı adlı çizgi romandan uyarlanan 'Dehşet Bey'in çekimlerine başlandı
Giriş: 16.04.2025 - 17:10 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:10
Barış Arduç ile Tuba Büyüküstün'ü buluştan 'Dehşet Bey' adlı filmin çekimlerine başlandı.
Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği 'Dehşet Bey', Tuba Büyüküstün'ün 8 yıl sonra ilk film çalışması olma özelliğine sahip.
Aynı adlı çizgi romandan filme uyarlanan 'Dehşet Bey'de diğer başrolleri; Dolunay Soysert, Hilmi Cem İntepe, musa Uzunlar ve Saygın Soysal paylaşıyor.
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