Vildan ölümün pençesinde, maganda bulunamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET! Son dakika: Vildan ölümün pençesinde, maganda bulunamadı
ABONE OL

Vildan ölümün pençesinde, maganda bulunamadı! Acılı anne: Canilerin yakalanmasını istiyorum

Adana'da, maganda kurşunuyla başından vurulduktan sonra yoğun bakımda tedaviye alınan Vildan Ülker'in (2) hayati tehlikesi sürüyor. Kızının ağır yaralanmasına neden olan kişi ya da kişilerin bir an önce yakalanmasını isteyen Reşit Ülker, "Kızım yoğun bakımda, cihaza bağlı bir şekilde ölümle pençeleşiyor" dedi

DEHŞET! Son dakika: Vildan ölümün pençesinde, maganda bulunamadı
Vildan ölümün pençesinde, maganda bulunamadı
0:00 / 0:00
DHA

Şırnak'ta yaşayan ve belinde platin olan Reşit Ülker, 23 Mayıs'ta eşi Rojin ve 3 çocuğuyla tedavi olmak için Adana'ya geldi. Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki tanıdıkları Emin Oygur'un evine yerleşen aile, 26 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında, dışarıdan birkaç el silah sesi duydu. Bunun üzerine evden çıkan Reşit Ülker, kızı Vildan'ı merdivende kanlar içinde yatarken buldu. Minik Vildan, çevredekilerin de yardımıyla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tabancayla başından vurulduğu belirlenen Vildan Ülker, buradaki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

MAGANDALAR MOTOSİKLETTEN ATEŞLEMİŞ

Olayın ardından şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabancanın, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletten ateşlendiği bilgisine ulaştı. Pencereden giren merminin, Vildan'ın başına isabet etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, silahın hedef gözetilerek mi yoksa rastgele mi ateşlendiğini belirlemek için inceleme başlattı.

'ŞU AN YOĞUN BAKIMDA ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR'

Minik Vildan Ülker'in tedaviye alındığı yoğun bakımda hayati tehlikesi ise sürüyor. Olay günü sokakta 2 grubun tartıştığını ve sonra silah sesleri duyduğunu anlatan baba Reşit Ülker, "Çocuklar evde oyun oynuyordu. Balkonda oturduğum sırada 2 grubun birbirine bağırdığını duydum daha sonra silah sesleri geldi. Eşimin bağırmasıyla dışarı çıktım ve dönünce kızımı başından vurulmuş olarak kanlar içinde gördüm. Vildan, şu an yoğun bakımda ölümle pençeleşiyor. Bu canilerin bir an önce yakalanmasını, en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Anne Rojin Ülker ise,unu kızını kanlar içinde görünce şoka girdiğini belirterek, "Başımdaki yazmayı çıkarıp, Vildan'a tampon yaptım. Yakalanmalarını istiyorum" diyerek, gözyaşı döktü.

'MAKİNEDE, UYUTUCU İLAÇLARLA TEDAVİSİNE BAŞLADIK'

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kadir Oktay da Vildan'ın hastaneye getirildiğinde bilincinin kapalı olduğunu belirtip, "Vildan'ı makineye bağlayıp, uyutucu ilaçlarla tedavisine başladık ve şu anda kafa içi basıncını düşürmeye çalışıyoruz. Hayati tehlikesi devam ediyor ancak çocuk olduğu için toparlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

11 yaşındaki Ege'nin ölümünde kahreden ifade! - Haberler
GÜNDEM11 yaşındaki Ege'nin ölümünde kahreden ifade!
ADANA'DA KORKUNÇ ÖLÜM! Son dakika: Eren 2 yaşındaydı! Asansörde feci ölüm! - VİDEO HABER
GÜNDEMEren 2 yaşındaydı! Asansörde feci ölüm!
Koronavirüs yasakları uzatıldı mı, kalktı mı? Haziran'da yasaklar kalkacak mı?
GÜNDEMKoronavirüs yasakları uzatıldı mı, kalktı mı?
Son dakika haberi İmamoğlu'na 'YSK üyelerine hakaret' suçlamasından hapis istemi
GÜNDEMİmamoğlu'na 'YSK üyelerine hakaret' suçlamasından ...
Son dakika: 'Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım' davasında mütalaa - Haberler
GÜNDEM'Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım' davasında mütalaa
Son Dakika: 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren katilinin cezası belli oldu! - Haberler
GÜNDEMMinik Alperen'in katilinin cezası belli oldu!
Son dakika: Selahattin Demirtaş için 2 yıl 6 ay hapis cezası
GÜNDEMSelahattin Demirtaş için 2 yıl 6 ay hapis cezası
BAŞLIK PARASI KAVGASI! Son dakika: Karayolundaki kavgada 7 kişi gözaltına alındı - Haberler
GÜNDEMYoldaki kavganın sebebi 'başlık parası' çıktı
SİVAS'TA KORKUNÇ CİNAYET! Son dakika: Döverek öldürüp eski mezarlığa gömmüşler! - Haberler
GÜNDEMEski mezarlığa gömmüş! Döverek öldürmüş!
Dış ticaret istatistikleri (Nisan 2021)
GÜNDEMDış ticaret istatistikleri (Nisan 2021)