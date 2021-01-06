Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 konusu nedir? Tv izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Gupse Özay'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde olduğu komedi türündeki Deliha 2 filmi 2018 yılında sinemalarda yayınlanmıştı...
DELİHA 2 FİLMİ OYUNCULARI
Deliha 2, yönetmenliğini Gupse Özay'ün yaptığı 11 Ocak 2018'te vizyona çıkan Türk sinema filmi.
Gupse Özay Deliha Zeliha
Eda Ece
Ali Çelik
Derya Alabora
Esin Eden
Hülya Duyar Fatma
Aksel Bonfil
Mert Öner
Fatih Özkan
Özlem Akınözü
Mehmet Er
Şeyma Gökşenli
Caner Alkaya
Ali Atlan
Hüseyin Elçi
Erol Serçe
Betal Özay
DELİHA 2 KONUSU NEDİR?
Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?
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