Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filminin konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Son dönemin yıldızı parlayan kadın komedyeni Gupse Özay'ın yönetimindeki Deliha 2 filmine dair ayrıntılar haberimizde.

DELİHA 2 OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Gupse Özay’ın üstlendiği, Deliha 2'nin oyuncu kadrosunda Gupse Özay, Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Aksel Bonfil, Eda Ece, Ali Çelik, Mehmet Fatih Özkan, Mehmet Er, Meltem Özlem Akınözü, Mert Öner gibi usta oyuncuların yer alıyor

DELİHA 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Zeliha hâlâ deli, çok samimi ve başına sürekli yeni dertler açıyor. İlk filmde aşkın peşinde koşan Zeliha, ikinci filmde artık bir kariyer yapmanın yolunu arıyor. Aşçı olmanın hayalini kurarak bir restoranda çalışmaya başlıyor. Hem ortalığı birbirine katıyor hem de yine de tanıştığı herkesin hayatına dokunuyor. Zeliha sonunda hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir, yoksa gerçek dünya hayallerini ve kalbini mi kıracaktır?