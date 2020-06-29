Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 konusu nedir? Tv izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Gupse Özay'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde olduğu komedi türündeki Deliha 2 filmi 2018 yılında sinemalarda yayınlanmıştı...

DELİHA 2 FİLMİ OYUNCULARI

Deliha 2, yönetmenliğini Gupse Özay'ün yaptığı 11 Ocak 2018'te vizyona çıkan Türk sinema filmi.

Gupse Özay Deliha Zeliha

Eda Ece

Ali Çelik

Derya Alabora

Esin Eden

Hülya Duyar Fatma

Aksel Bonfil

Mert Öner

Fatih Özkan

Özlem Akınözü

Mehmet Er

Şeyma Gökşenli

Caner Alkaya

Ali Atlan

Hüseyin Elçi

Erol Serçe

Betal Özay

DELİHA 2 KONUSU NEDİR?

Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?