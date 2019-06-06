Della Miles kimdir? sorusu dünyaca ünlü sanatçının Türkiye'de İslamiyet'i seçerek Müslüman olmasının ardından sık sık gündeme geliyor. Bir yıl önce Dalyan'a yerleşerek çiftlik hayatı süren Della Miles, şarkıcılık kariyerine de devam ediyor. Della Miles'ın hayatından ayrıntılar haberimizde.

DELLA MILES KİMDİR?

Della Miles, ABD'nin Teksas eyalatindeki Houston kentinde dünyaya geldi. Della Miles, bir caz piyanisti olan babası sayesinde çocuk yaşta Miles Davis ve Ella Fitzgerald'ın eserleriyle tanıştı. Della Miles genç yaşta Los Angeles'a taşınarak Michael Jackson müzikali "Sisterella" da ana karakter "Ella"yı üstlenerek dikkatleri üstüne çekti. Della Miles, lise hayatı boyunca çeşitli kulüplerde müzik ile ilgilendi, Whitney Houston'ın destek vokalisti olarak müzik dünyasına resmi adımını attı. O sırada yapımcı Barry Rosenthal'ın yönettiği ilk albüm de piyasaya çıtkı. Della Miles 2018'den bu yana, olan Muğla-Dalyan'da yaşıyor. Della Miles, Mart 2019'da Türkiye'de Müslüman oldu.