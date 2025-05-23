DEM Parti Salı günü MHP'yi ziyaret edecek

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre DEM Parti 27 Mayıs Salı günü TBMM'de saat 11.30'da MHP'yi ziyaret edecek. Görüşmede MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin olup olmayacağı henüz netleşmedi.

SIRADA AK PARTİ ZİYARETİ VAR

DEM Heyeti'nin önümüzdeki hafta TBMM'de AK Parti'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

BAKIRHAN DAVUTOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Davutoğlu ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen basına kapalı görüşmede, Türkiye ve bölge gündemindeki konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Görüşmede ayrıca, siyasi partiler arası diyaloğun güçlendirilmesi ve TBMM çatısı altında barış ve çözüm için atılacak adımların ele alındığı ifade edildi.