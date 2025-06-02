DEM Parti, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanvekilliği için DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ı belirledi.

DEM Parti Kapalı Meclis Grup Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, Pervin Buldan'ın Meclis Başkanvekili olarak belirlendiği bildirildi.

DEM Parti milletvekillerinin katılımıyla yaklaşık beş saatlik kapalı bir toplantı yapıldı. Toplantıda Pervin Buldan ismi üzerinde uzlaşıldı. Daha önce de TBMM Başkanvekilliği görevinde bulunan Buldan, aynı zamanda İmralı üyesi olarak çalışmalarına devam edecek.