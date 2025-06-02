Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Buldan'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yeniden Meclis Başkanvekili seçilen Pervin Buldan'ı arayarak tebrik etti, görevinde başarılar diledi
Giriş: 02.06.2025 - 20:16 Güncelleme: 02.06.2025 - 20:26
DEM Parti'de bugün yapılan kapalı Meclis Grup Toplantısı'nda yeni Meclis Başkanvekili belirlendi. Meclis Başkanvekili olarak Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan seçildi.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da evinde geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmış ve 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.
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