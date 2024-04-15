DEM Partili belediyeye tepki gösteren şahıs eşyalarını ateşe verdi

Önceki dönemde AK Partili belediye yönetimi tarafından yapılan denetimlerde Erkan Kandemir’e ait dükkanın depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Belediye tarafından yaklaşık bir yıl önce Kandemir’e Kent Meydanı'nda bulunan merdiven altı geçici süreliğine tahsis edilerek, mağduriyeti giderildi.

Yapılan seçimlerde el değiştirerek DEM Parti'ye geçen belediye tarafından yapılan denetimlerde zabıta tarafından eşyaları dışarı atılan Kandemir, sinir krizi geçirerek 500 çift ayakkabıyı ateşe verdi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisinin de yüzü yanan Kandemir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.