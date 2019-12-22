Şarkıcı Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile nikah masasına oturdu. Çiftin kızları Hira, 2014 yılında dünyaya geldi.
Okan Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları Demet Akalın'ın evine gelip haciz işlemi başlatmıştı. Olayların ardından Demet Akalın, Okan Kurt'tan boşanma kararı almıştı.
Popçu Demet Akalın, yaşanan olayın ardından boşandığı eşi Okan Kurt ile ilişkilerine ikinci bir şansı vererek barıştı. Çiftin ilişkisi sürüyor.
AKALIN'DAN ŞOK SÖZLER
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Demet Akalın, bu kez yaptığı paylaşımla şaşırttı. Popçu, Instagram'ın hikaye bölümünden Okan Kurt'a "İnsan geri zekalı olunca anca onu tavana atar! Temizle orayı çabuk! Elinle güzelce temizle" diye bağırdığı anları takipçileriyle paylaştı.
Akalın'ın paylaştığı bu videoyu 5 dakika sonra kaldırması dikkatlerden kaçmadı.
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