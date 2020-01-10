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HaberlerFiskosDemet Akalın'dan Tuğçe Kazaz'a tepki: Şunun kafasına bir tane patlatamamış mı?

Demet Akalın'dan Tuğçe Kazaz'a tepki

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Tuğçe Kazaz'ın yayınladığı bir videoda Mustafa Kemal Atatürk için dinsizliği getirdiğini iddia etmesi üzerine Twitter'dan, "Şunun kafasına bir tane patlatamamış mı?" diyerek tepki gösterdi

Demet Akalın, Tuğçe Kazaz
HABERTURK.COM

Son dönemlerde siyasi açıklamalarıyla gündeme gelen Tuğçe Kazaz, bir videoda Atatürk'ün dini unutturmak ve Kemalizm'i ortaya çıkarmak için kendisini mitolojik bir öğeymiş gibi gösterdiğini söyleyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün dinsizliği getirdiğini iddia etmişti. Kazaz'ın açıklamalarına Demet Akalın, "Şunun kafasına bir tane patlatamamış mı?" şeklinde yorum yaptı.

Zaman zaman ünlü isimleri sosyal medya hesabından eleştirmesiyle dikkat çeken Akalın, eski mankenin videoda söylediklerini es geçmedi.

Tuğçe Kazaz'ın videosunu izleyen Akalın, Twitter hesabından, "Şu videoyu çeken şunun kafasına bir tane patlatamamış mı?" yazarak tepki gösterdi.

 

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