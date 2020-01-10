Demet Akalın'dan Michael Douglas'a: Hiç de bu kadar sevimli değilsiniz - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Zaman zaman Instagram'dan ünlülere yönelik yaptığı eleştirilerle gündeme gelen Demet Akalın, bu kez İstanbul'a tarihi yerleri gezmek için gelen Hollywood'un ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones'ı hedef aldı. Akalın, sosyal medya hesabının hikaye kısmına "Hiç de bu kadar sevimli değilsiniz" sözlerini ekledi.

Önceki gün ailesiyle beraber İzmir Efes Antik Kenti gezen Douglas'ın ziyaret sırasında gergin olduğu, herhangi bir hayranı ile fotoğraf çektirmek istemediği ortaya çıktı. Bunun üzerine sinirlenen Akalın, çiftin aile fotoğraflarını sosyal medya hesabının hikaye kısmından yayınlayarak, "Hiç de bu kadar sevimli değilsiniz. Geldiniz, insan Türk hayranlarına bir 'merhaba' derdi. Sinir içinde gittiniz" cümlelerini sıraladı.