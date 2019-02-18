Demet Akalın ile Okan Kurt'un Acarkent'teki villasına dün akşam hırsız girdi. Çiftin evlerine giren hırsızın eskiden evlerinde çalışan bir kadın olduğu ortaya çıkmıştı.
Olay sonrası bu sabah 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Akalın o anları böyle anlattı:
Hırsız bir gece önce makyözlerin girdiği saat de tam içeri sızıyor. Bir gece orada yatıyor. Hatta ben makyaj yaptırırken dedim ki burada bir koku var ayak kokusu gibi bir şey var ama çözemiyorum. Meğer sonradan ortaya çıktı ben makyaj yaptırırken hanımefendi arkamda ıslak ayakkabılarını çıkarmış benim pofidikleri de giymiş orada saklanıyormuş. Bir gece uyumuyor depoda bekliyor. Depo da değil aslında evimizin alt kattında depo gibi bir yer yani.
"YÜZÜNDE MASKE VARDI"
Sonra evime çıkıyor tam soygunu yapacakken Kamuran Abi görüyor bunu yüzünde maske ayağında pofidiklerle kaçarken görüyor. Kamuran Abi bağırdı "Demet Hanım hırsız koşun yakaladım" diye.
"HIRSIZIN PEŞİNDEN OKAN'LA ÇIPLAK AYAK İKİ SOKAK KOŞTUK"
Ne cesaret anlamıyorum yani. Yalın ayak pijamalarla kahvaltı sofrasındayız koşturduk iki sokak arkasından maskesi çıkmış bir baktık eski çalışanım. Kaçarken yanında bir torba nakit para vardı elinde evimden almış.
Hırsızı yakaladığımda "Ben sana ne yaptım?" dedim. "Sen biriyle mi anlaşmalısın? Nedir benimle derdin?" dedim ama cevap veremedi ki...
Gücüme giden ben bunların hijyen bağına kadar alıyorum. Ben çalışanlarıma çalışan gibi davranmıyorum. Herkesin borcu var herkes gidip patronunu mu soysun.
Benim kızımın insanlara güveni nasıl kalacak? Anne ben kabus görür müyüm? sence diyor çocuğum bana. Şimdi artık geceli gündüzlü vardiyalı güvenlikçi tuttum.
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