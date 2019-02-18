3 | 12

Hırsız bir gece önce makyözlerin girdiği saat de tam içeri sızıyor. Bir gece orada yatıyor. Hatta ben makyaj yaptırırken dedim ki burada bir koku var ayak kokusu gibi bir şey var ama çözemiyorum. Meğer sonradan ortaya çıktı ben makyaj yaptırırken hanımefendi arkamda ıslak ayakkabılarını çıkarmış benim pofidikleri de giymiş orada saklanıyormuş. Bir gece uyumuyor depoda bekliyor. Depo da değil aslında evimizin alt kattında depo gibi bir yer yani.