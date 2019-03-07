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"SENİN BENİMLE DERDİN NE?"

Ödül töreninin adaylarından olan Aynur Aydın ise Demet Akalın'ın sözlerine, "Senin benimle derdin ne? Yıllardır bitmedi bana olan nefretin! Ben sana ne yaptım da geldiğim ilk günden beri benimle uğraşıyorsun? Bunun için benim sana bir kötülüğüm dokunması gerek, öyle değil mi? Tekrar soruyorum. Ben sana ne yaptım?" diyerek sert çıktı.