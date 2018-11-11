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DEMET AKALIN AÇIKLAMA YAPTI

Çıkan haberlerin ardından Akalın, sosyal medya hesabından, "Nezaketimden fotoğraf çektiriyorum. Sanki senin üzerine vazife, fotoğraflarımı atan akıllı! Hira için haftada bir görüşüyorum, çok meraklı olmayın ve kendinizi bu kadar görüşüyorum, çok meraklı olmayın ve kendinizi bu kadar ki zannetmeyin! Ayıptır!" açıklamasını yaptı.