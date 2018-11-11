Demet Akalın ve Okan Kurt ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Okan Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları Demet Akalın'ın evine gelip haciz işlemi başlatmıştı.
Olayların ardından Demet Akalın, Okan Kurt'tan boşanma kararı almıştı. Bir süre "Okan'a çok sinirliydim" diyen Akalın, 2. Sayfa programında 'Okan Bey'i özlediniz mi?' sorusuna 'Özledim teninin kokusunu özledim… İnsan zaman zaman özlüyor ya, özlenmiyor diye bir şey yok.' cevabını vermişti.
Çift, bugün kızları Hira Kurt ve aile dostlarıyla Polonezköy'e gitti.
"DEMET, OKAN'I AFFETTİ"
Aralarındaki buzları eriten ikili barış sinyali verdi. Okan Kurt ve Demet Akalın’ın fotoğraflarını görenler 'Demet, Okan'ı affetti' yorumunda bulundu.
DEMET AKALIN AÇIKLAMA YAPTI
Çıkan haberlerin ardından Akalın, sosyal medya hesabından, "Nezaketimden fotoğraf çektiriyorum. Sanki senin üzerine vazife, fotoğraflarımı atan akıllı! Hira için haftada bir görüşüyorum, çok meraklı olmayın ve kendinizi bu kadar görüşüyorum, çok meraklı olmayın ve kendinizi bu kadar ki zannetmeyin! Ayıptır!" açıklamasını yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.