Demet Akalın ile Okan Kurt, Yalıkavak'ta

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Demet Akalın ve Okan Kurt, tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

Yalıkavak'taki bir iskelede görüntülenen çift, denizden çıktıktan sonra basın mensuplarını fark edince tebessüm etti.

Demet Akalın daha sonra gazetecilere dönüp; "Siz var ya siz..." diyerek el salladı.