Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; önceki akşam gerçekleşen Karnaval Medya Grubu'nun yeni yayın dönemi tanıtım partisinde yıldız yağmuru yaşandı.
Popçu Demet Akalın, geceye yalnız başına katıldı. Gecede şarkıcı dostu Altay’ın isteği üzerine sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendiren Demet Akalın'ın keyfi yerindeydi.
APAR TOPAR MEKANDAN AYRILDI
Yaklaşık 40 dakika kaldığı gecede Demet Akalın, kızı Hira'nın parmağının kesilmesinden dolayı apar topar mekandan ayrıldı.
"HİRA'NIN PARMAĞI KESİLMİŞ"
Muhabirlerin "Geçmiş olsun" dilekleri karşısında Demet Akalın, "Hira'nın parmağı kesilmiş. Zaten az kalacaktım. Herhalde kağıt kesiği" diyerek hızla kızı Hira'nın yanına koştu.
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