Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt, anlaşmalı olarak 2 dakikada boşandı. Çiftin kızları Hira'nın velayeti anne Demet Akalın'a verildi. Akalın ve Kurt birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi.

Okan Kurt'un aile şirketi Martaş Lojistik'in borçları nedeniyle dün Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi gerçekleştirilen ünlü çift, 6 yıllık evliliklerini 2 dakikada sonlandırdı. Boşanacakları haberi sabah saatlerinde magazin gündemine bomba gibi düşen çiftin avukatları saat 13.30 sıralarında Beykoz Adliyesi'ne gelerek anlaşmalı boşanma davası açtı. Boşanma dilekçesiyle birlikte mahkemeye bir protokol sunuldu. Protokolda çift birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi. 4 yaşındaki kızları Hira'nın velayetinin ise anne Demet Akalın'a verildiği kaydedildi.

Saat 15.30 sıralarında ise Demet Akalın ve Okan Kurt ayrı ayrı adliyeye geldi. Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen duruşma 2 dakika sürdü. Akalın ve Kurt, hakimin “Boşanmak istiyor musunuz" sorusuna “Evet" yanıtını verdi. Mahkeme hakimi de çifti 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşadı. Çıkışta açıklama yapmayan Demet Akalın, “Formalite bir boşanma mı" sorusuna “Yok" demekle yetindi. Okan Kurt ise “Hayırlı olsun" diyenlere “Böyle şeyin hayırlısı mı olur" şeklinde yanıt verdi. Ayrıca boşanma talebinin kendisinden gelmediğini söyledi.

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın 23 Nisan 1972 tarihinde doğdu, Türk şarkıcı ve eski mankendir. 2000'lerin ortalarından bu yana çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzde Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri hâline geldi.

Gölcük, Kocaeli'de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı. Daha sonradan çıkış şarkısı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı. Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam etti. Türkiye'de liste başı olan "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" hitlerinin yanı sıra "Tecrübe", "Çanta", "Olacak Olacak", "Sabıka", "İlahi Adalet" ve "Ders Olsun" şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi.

Albümlerinde yer verdiği "giderli şarkılarla" müzik eleştirmenleri tarafından kendi tarzını oluşturduğu kabul edilen Akalın, şarkılarının yanı sıra magazinsel kişiliğiyle de sık sık öne çıktı. 2007'den itibaren Hande Yener ile yaptığı sözlü tartışmalar geleneksel bir hâl alarak zaman zaman tekrarlandı ve magazin gündemini meşgul etti. 2006'da Oğuz Kayhan'la ve 2010'da Önder Bekensir'le yaptığı birkaç aylık evliliklerden sonra 2012'de şu anki eşi Okan Kurt ile evlenerek 2014'te ilk çocuğu Hira'yı dünyaya getirdi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve dört Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.

Diskografi

Sebebim (1996)

Unuttum (2003)

Banane (2004)

Kusursuz 19 (2006)

Dans Et (2008)

Zirve (2010)

Giderli 16 (2012)

Rekor (2014)

Pırlanta (2015)

Rakipsiz (2016)

OKAN KURT KİMDİR?

Okan Kurt, 1982 yılında Mersin’de dünyaya geldi. Aslen Gaziantepli olan Okan Kurt, küçük yaşlarda ticarete atıldı. Beş yıl Amerika’da öğrenim gören iş adamı, 2 yılda İtalya’da ikamet etti. Kendi camiasında başarılı bir iş adamı olarak tanınan Okan Kurt, 2012 yılında ünlü pop sanatçısı Demet Akalın ile hayatını birleştirdi. Türkiye’nin en çok konuşulan çiftlerinden olan Demet Akalın - Okan Kurt çiftinin bu evlilikten 2014 yılında Hira adını verdikleri bir kızı doğdu. İş adamı olarak bilinen Okan Kurt, eşi Demet Akalın’ın "Şerefime Namusuma” klibinde oynadı, bu klip uzun süre konuşuldu. Çift ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın ‘Osman Pazarlama’ filminde konuk oyuncu olarak yer aldı. İkilinin sahnesi filmin en çok konuşulan anlarından oldu.

6 YIL ÖNCE EVLENDİLER

Demet Akalın ve Okan Kurt, 23 Nisan 2012 tarihinde nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Hira isminde bir kızları dünyaya gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda Okan Kurt'un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı. Borçların ödenmemesi üzerine dün çiftin Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi uygulandı. Villada bulunan televizyon, bilgisayar, klima ve tabloların olduğu bazı eşyalar, kamyona yüklenerek götürüldü.

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