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Hissedarı olduğum Martaş Şirketler Grubu ile ilgili olarak Mersin Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebinde bulunduk. Ön inceleme neticesinde de mahkeme tarafından konkordato için geçici mühlet verildi. Bu işlemde temel amaç borçları ödeyebilmek. Yani niyetim konkordato süresince tüm borçları yapılandırıp birer birer kapatmak. Bu girişimden de anlaşılacağı üzere mal kaçırmak gibi bir durum asla söz konusu değil ve olamaz.