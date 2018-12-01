Okan Kurt’un aile şirketinin borçları nedeniyle evine haciz gelmesinden bir hafta sonra 6 yıllık evliliğini noktalayan Demet Akalın, ortaya atılan yeni iddialar yüzünden çılgına döndü.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Akalın, mal kaçırma düşüncesiyle boşandıkları dedikodularına çok sert karşılık verdi: Hangi aklı başında insan bu rezilliği kendine yaşatır? Siz bana haciz niye geldi biliyor musunuz? Eşimin kardeşi evimi ofis olarak gösterdiği için. Benim evim kimsenin ofisi değil arkadaş.
Hacizde klimalarım söküldü, ev su içinde kaldı, kendime bunu niye yaşatayım? Madem danışıklı dövüştü, olayı niye bu noktalara getireyim, daha önceden tedbirimi alırdım. Benim evime usulsüz haciz yapıldı. Zaten eşime bu yüzden kızgınım.
Kaldı ki Okan Bey neleri geçirmiş üstüme de ben mal kaçırmak için boşanmışım acaba. Bunlar ne kadar aşağılık düşünceler. Yıllardır kendi paramı kendim kazandım, kendim yedim. Boğazımdan kimsenin lokması geçmez. Asker kızıyım, kimsenin hakkını yemem. "
"EVLİLİK SÖZLEŞMEM VAR"
Kocamın parasını bile yemedim. Kendi paramı kazanıyorum. Taksitlerimi kendim ödüyorum. Benim evlilik sözleşmem var, mal beyanım var. Ama özel hayatımı bu kadar anlatmak zorunda mıyım yani...
Demet Akalın, boşandıkları ilk dönemde bir araya gelmemeye özen gösterdiği Okan Kurt’la objektife takılması hakkında da konuştu. Bu buluşmaya kızları Hira’nın ısrarının sebep olduğunu söyledi: “Kızım olmasa, o bu kadar ısrar etmese, ‘baba baba’ demese, 10 gün önce ben yine Okan Bey’le bir araya gelmezdim. Çünkü ona hâlâ kızgınım.
OKAN KURT AÇIKLADI: BÜTÜN BORÇLARIMI ÖDEYECEĞİM
Mal kaçırma iddiaları karşısında Okan Kurt da sessiz kalmadı. Borçların yapılandırılması talebiyle konkordato ilan ettiklerini belirten Kurt, şöyle dedi:
Hissedarı olduğum Martaş Şirketler Grubu ile ilgili olarak Mersin Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebinde bulunduk. Ön inceleme neticesinde de mahkeme tarafından konkordato için geçici mühlet verildi. Bu işlemde temel amaç borçları ödeyebilmek. Yani niyetim konkordato süresince tüm borçları yapılandırıp birer birer kapatmak. Bu girişimden de anlaşılacağı üzere mal kaçırmak gibi bir durum asla söz konusu değil ve olamaz.
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