Kalçaları o ülkenin ordusuna ilham oldu

Demet Akalın: Siz hanımlarınıza, beylerinize söylemiyorsunuz sanki - Magazin haberleri

Instagram'da 8 milyondan fazla takipçisi olan ünlü popçu Demet Akalın, önceki gün Instagram'da paylaştığı bir video ile gündeme gelmişti. Akalın'ın, videoda Okan Kurt'a, "İnsan gerizekalı olunca anca tavana atar!" diye bağırmasıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

'Gerizekalı' kelimesiyle dikkatleri üzerinde toplayan ünlü şarkıcı, gazetecilerin bu konuyla ilgili sorduğu sorulara yanıt verdi:

Hira, bir tane oyuncak almış, basıyorsun köpük fırlatıyor. Bununla da savaş yaptık. Bu, bir attı tavan mahvoldu. Ne var, siz hanımlarınıza, beylerinize söylemiyorsunuz sanki.