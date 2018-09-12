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Demet Akalın'ın dava sonrası yediği içtiği ayrı gitmediği yakın arkadaşları Berkay - Özlem Şahin çifti ile Işın Karaca'yı kendisine destek olmadığı için sosyal medyadan takip etmeyi bıraktığı iddia edilirken Akalın'a destek veren isimlerden biri de Gülben Ergen oldu.