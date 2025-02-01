Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, kaza geçirdi

"ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY ATLATTIN"

Demet Akalın, ikinci paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Okan bey, bir saatlik ameliyat sonrası taburcu oldu. Parmaklarının arasını kesip geçen camları arayan dostlara teşekkür ederiz. Canım aşkım, çok büyük bir şey atlattın, aklım gitti. Seni çok seviyoruz."

Fotoğraflar: Instagram