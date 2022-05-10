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Demet Evgar'a anneliğe geçiş kutlaması!

'Mavi' adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan Demet Evgar, hamileliğinin 6. ayına girdi. Heyecanı gün geçtikçe büyüyen ünlü oyuncu, 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' gerçekleştirdi

HABERTURK.COM
  • Demet Evgar'a anneliğe geçiş kutlaması! - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz mart ayında Emirgan'daki evinde düzenlediği sade bir nikahla yaşamını işletmeci Levent Babataş'la birleştiren oyuncu Demet Evgar'ın (41) hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
  • Demet Evgar'a anneliğe geçiş kutlaması! - Magazin haberleri

    'Mavi' adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan Evgar, Anneler Günü'nde evinin bahçesinde 'Anneliğe geçiş kutlaması' yaptı.
  • Demet Evgar'a anneliğe geçiş kutlaması! - Magazin haberleri

    Son yıllarda moda olan baby shower partisi yerine geçmişi çok uzun yıllar öncesine dayanan bir ritüeli tercih eden ünlü oyuncuyu yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.
  • Demet Evgar'a anneliğe geçiş kutlaması! - Magazin haberleri

    Bir çember oluşturarak yere oturan kadınlar ellerinde çiçekler, dillerinde dualarla; dünyaya gelecek olan 'Mavi'yi neşe içinde çağırdı. 
  • Demet Evgar'a anneliğe geçiş kutlaması! - Magazin haberleri

    Kutlamada arkadaşları Evgar'a satın aldıkları değil, kendi elleriyle ürettikleri hediyeleri verdi. Ritüele katılan isimler, bebek için güzel temennilerini dile getirdi.
  • Demet Evgar'a anneliğe geçiş kutlaması! - Magazin haberleri

    Anne olmak için gün sayan Demet Evgar, 'kalp’ ve ‘eli belinde’ motiflerini kınayla göbeğine çizdirmeyi de ihmal etmedi.
  • Demet Evgar'a anneliğe geçiş kutlaması! - Magazin haberleri

    "ANALIĞI VE YARATIMI ONURLANDIRDIK"

    Oyuncu, kutlamadan fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi. Evgar, paylaşımına, "Analığı, yaratımı; Mavi ile, kız kardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsun." ifadelerini not düştü.
  • Demet Evgar'a anneliğe geçiş kutlaması! - Magazin haberleri

    "HAMİLELİK ÇOK GÜZEL GEÇİYOR"

    Demet Evgar, daha önce eşi Levent Babataş ile katıldığı bir törende hamilelik süreci hakkında konuşmuştu. Çok mutlu olduğunu ifade eden Evgar, "Hamilelik çok güzel geçiyor." demişti.
  • Demet Evgar'a anneliğe geçiş kutlaması! - Magazin haberleri

    ALTI YILLIK AŞK EVLİLİKLE TAÇLANDI

    Bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürmüştü. Çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıymıştı.

    Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlenmişti.
  • Demet Evgar'a anneliğe geçiş kutlaması! - Magazin haberleri

    ANNESİNİN GELİNLİĞİNİ GİYDİ

    Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından; Evgar-Babataş çiftinin düğünü, dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşecek.

    Ayrıca ünlü oyuncunun nikah töreninde annesinin gelinliğini giydiği öğrenilmişti.
  • Demet Evgar'a anneliğe geçiş kutlaması! - Magazin haberleri

    BM KADIN BİRİMİ TÜRKİYE'NİN İLK İYİ NİYET ELÇİSİ

    Öte yandan UN Women, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Türkiye’nin başarılı oyuncularından Demet Evgar’la önemli bir işbirliğine imza atarak, Evgar’ı Türkiye ofisinin ilk iyi niyet elçisi olarak ilan etmişti.

    Danai Gurira, Nicole Kidman, Emma Watson ve Anne Hathaway gibi isimlerin sahip olduğu ünvana Evgar, 7 Mart günü düzenlenen etkinlikte atanmıştı.
  • Demet Evgar'a anneliğe geçiş kutlaması! - Magazin haberleri

    "BU BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

    Demet Evgar, organizasyonda BM Kadın Birimi tarafından Türkiye’nin ilk iyi niyet elçisi olarak görevlendirilmesi ve #BenKadınım projesi hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

    Kadınların zorlu süreçlerden geçerek kazandığı tüm hakları kutladığımız ve hala süregelen eşitsizlikleri tekrar masaya yatırdığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi İyi Niyet Elçisi ilan edilmek tabii ki büyük bir gurur fakat büyük de bir sorumluluk. Bu sorumluluğun bilinciyle daha önce yürüttüğüm çalışmaları Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin ortaklığıyla güçlendirerek, daha fazla kadına ilham olabilmek ve kadınların hikâyesini daha fazla kadınla buluşturabilmek istiyorum.
  • Demet Evgar'a anneliğe geçiş kutlaması! - Magazin haberleri

    Bu yola, 'Ben Kadınım Farkındayım, Değişiyorum ve Değiştiriyorum' diyerek çıktık. 'Ben kadınım şiddete karşıyım, ben kadınım haklarımın savunucusuyum, ben kadınım çalışmak istiyorum, çocuklarım için bakım hizmeti talep ediyorum, ben kadınım ihtiyaçlarıma yönelik hizmetlere erişebilmeliyim diyebilmek' istiyoruz. Yine iş birliği çerçevesinde kadınların farkındalığının artmasına destek olmak istiyorum. Birçok kadın maruz bırakıldığı şiddetin, eşitsizliklerin içine doğuyor. Artan farkındalıklarının değişime kavuşması, şiddete maruz bırakıldıklarında, eşitsizliklerle karşı karşıya kaldıklarında ses çıkarabilmeleri için onlarla birlikte yürümek ve onlara rol model hikayeleri sunabilmek istiyorum.
  • Demet Evgar'a anneliğe geçiş kutlaması! - Magazin haberleri

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