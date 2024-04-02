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        Haberler Magazin Demet Özdemir'in orman çıkarması: En sevdiğim zamanlar - Magazin haberler

        Demet Özdemir'in orman çıkarması

        Demet Özdemir, yürüyüş yapmak için soluğu Belgrad Ormanı'nda aldı. Özdemir, o anları 'En sevdiği zamanlar' olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 14:30 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:30
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        Günlük hayatından kesitleri 16.2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayımlayan Demet Özdemir, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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        Demet Özdemir, bu kez doğa ile iç içe olmak için Belgrad Ormanı'na gitti.

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        Demet Özdemir, havaların ısınmasıyla birlikte gününü yürüyüş yaparak değerlendirmeyi tercih etti.

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        "EN SEVDİĞİM ZAMANLAR"

        O anlarda çektirdiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaşan Demet Özdemir, "En sevdiğim zamanlar..." ifadelerini kullandı.

        #Demet Özdemir
        #belgrad ormanı
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