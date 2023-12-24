Haberler Magazin Demet Şener'den Ömer Kutluay açıklaması: Oğlumla gurur duyuyorum - Magazin haberleri

Demet Şener: Oğlumla gurur duyuyorum Real Madrid'in basketbol takımına transfer olan İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer Kutluay, annesiyle birlikte Bebek'te görüntülendi. Oğlunun izinli olduğunu ve İstanbul'a geldiğini ifade eden Şener, "Sadece kendi adıma değil tüm Türkiye adına oğlumla gurur duyuyorum. İnşallah, başarısını katlayarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam eder" dedi Habertürk Giriş: 24.12.2023 - 10:06 Güncelleme: 24.12.2023 - 10:10 facebook

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Real Madrid'in basketbol takımına transfer olan Ömer Kutluay, izin günlerinde İstanbul'a geldi. Ömer Kutluay, annesi Demet Şener ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

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"TÜM TÜRKİYE ADINA OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM" Oğluyla birlikte gezintiye çıkarak hasret gideren Demet Şener, Ömer Kutluay'ın izinli olduğu için İstanbul'a geldiğini söyledi. Şener, "Sadece kendi adıma değil tüm Türkiye adına oğlumla gurur duyuyorum. İnşallah başarısı katlayarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam eder" diye konuştu.