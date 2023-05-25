Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlunun basketbol başarısı

"BU ÖDÜL BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Ömer Kutluay da "Benim yanımda olan beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu şampiyonluk ve bu ödül benim için çok önemli çünkü sezon başından beri tüm takım olarak çok emek verdik. Öncelikle aileme, tüm koçlarıma çok teşekkür ederim" dedi.