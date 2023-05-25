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Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlunun basketbol başarısı

2018'de boşanan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın Anadolu Efes'te forma giyen oğlu Ömer, U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda 36 sayı attı. Oğlunun maçını izlemeye giden Şener, yaşadığı mutluluğu "Gurur duyuyorum" sözleriyle dile getirdi

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  • Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın basketbol başarısı - Magazin haberleri

    1995'te Türkiye Güzeli seçilen Demet Şener ile emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, babasının yolundan ilerliyor.
  • Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın basketbol başarısı - Magazin haberleri

    Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Samsun'da organize edilen U14 Küçük Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Anadolu Efes forması giyen Ömer Kutluay, final maçında 36 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.
  • Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın basketbol başarısı - Magazin haberleri

    Babası İbrahim Kutluay gibi 10 numaralı formayı giyen Ömer Kutluay, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Ayrıca en iyi 5'e girmeyi başarırken, turnuvayı da sayı kralı olarak tamamladı.
  • Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın basketbol başarısı - Magazin haberleri

    Demet Şener gelen şampiyonlukla birlikte büyük gurur ve sevinç yaşadı, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla duygularını dile getirdi.
  • Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın basketbol başarısı - Magazin haberleri

    "GURUR DUYUYORUM"

    Demet Şener, "Seninle gurur duyuyorum Ömer'im... Duygularımı anlatacak kelimeleri bulamıyorum. Yeteneğin ve çalışma azminin yanında şans da hep seninle olsun. İnşallah daha nice başarıları beraber kutlarız annem. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
  • Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın basketbol başarısı - Magazin haberleri

    "BU ÖDÜL BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

    Ömer Kutluay da "Benim yanımda olan beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu şampiyonluk ve bu ödül benim için çok önemli çünkü sezon başından beri tüm takım olarak çok emek verdik. Öncelikle aileme, tüm koçlarıma çok teşekkür ederim" dedi.
  • Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın basketbol başarısı - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUKLARI VAR

    2005 - 2018 arasında evli kalan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğulları Ömer'in yanı sıra İrem adında bir kızları daha bulunuyor. 

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