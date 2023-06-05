"ŞU ANDA EVLİLİĞE İHTİYACIM YOK"

Öte yandan daha önce Demet Şener'e, yeniden nikâh masasına oturmayı düşünüp düşünmediği sorulmuştu. Şener, "Şu anda evlenmek gibi bir ihtiyacımız yok. İleride olur olmaz, bilmiyorum. Biz hayatı beraber yaşamak için yola çıktık, beraber yaşamak, yaşlanmak, yaş almak için..." ifadelerini kullanmıştı.