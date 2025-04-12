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        Haberler Magazin Demet Şener, yeni yaşını sevgilisiyle kutladı - Magazin haberleri

        Demet Şener, yeni yaşını sevgilisiyle kutladı

        Yeni yaşını sosyal medya paylaşımlarıyla kutlayan Demet Şener, mutluluğunu dile getirdi. Şener'in, sevgilisi Tolga Arman'la birlikte verdiği pozlar ise dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 00:13 Güncelleme: 12.04.2025 - 00:15
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        Yeni yaşını sevgilisiyle kutladı
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        Demet Şener, 48'inci yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. Paylaşımlarında yaşamına dair mutluluğunu dile getiren Şener'in, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Tolga Arman ile verdiği pozlar da dikkat çekti. Şener, doğum günü mesajında şu ifadeleri kullandı; "Kendimi, hayatımı, sahip olduklarımı çok ama çok seviyorum. İyi ki doğmuşum. Sevmek, sevilmek çok güzel. Ne mutlu bana. Çok şükür her günüme"

        Fotoğraflar: Instagram

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        #demet şener
        #Tolga Arman
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