Deniz Baysal ile Barış Yurtçu nişanlandı

Söz dizisi oyuncusu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, İzmir'de, çiftin aile bireylerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı. Nişandan paylaşılan bir videoda Yurtçu'nun acılı kahve içtiği an görüntülendi