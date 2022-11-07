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Haberler Magazin Deniz Çakır ile sevgilisi Bilgehan Baykal'ın Arnavutköy turu - Magazin haberleri
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Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal, Arnavutköy'de

Deniz Çakır, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Bilgehan Baykal ile birlikte önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Bir mekanda sevgilisiyle sohbet eden Çakır, o esnada yanına gelen bir sokak kedisini kucağına alıp uzun süre sevdi

Deniz Çakır ile sevgilisi Bilgehan Baykal'ın Arnavutköy turu - Magazin haberleri
Deniz Çakır'ın kedi sevgisi
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Deniz Çakır, geçtiğimiz gün sevgilisi Bilgehan Baykal ile Arnavutköy'deki bir mekanda otururken objektiflere yansıdı. Çakır, sevgilisiyle sohbet ederken o esnada yanlarına gelen sokak kedisini kucağına alıp sevdi.

Baş başa oturup uzun süre sohbet eden ikiliden ilk olarak mekandan mekandan ayrılan isim Bilgehan Baykal, oldu. Gazetecilerin ilişkisini sorması üzerine ünlü oyuncu, mutlu olduklarını ve sevgilisinin utangaç olmadığını, otomobili getirmek için önden çıktığını söyledi.

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