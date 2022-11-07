Deniz Çakır'ın kedi sevgisi 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Deniz Çakır, geçtiğimiz gün sevgilisi Bilgehan Baykal ile Arnavutköy'deki bir mekanda otururken objektiflere yansıdı. Çakır, sevgilisiyle sohbet ederken o esnada yanlarına gelen sokak kedisini kucağına alıp sevdi.

Baş başa oturup uzun süre sohbet eden ikiliden ilk olarak mekandan mekandan ayrılan isim Bilgehan Baykal, oldu. Gazetecilerin ilişkisini sorması üzerine ünlü oyuncu, mutlu olduklarını ve sevgilisinin utangaç olmadığını, otomobili getirmek için önden çıktığını söyledi.