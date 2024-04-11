Deniz Seki, bayramda Antalya'da sahne aldı
Deniz Seki, Bayramın ilk günü Antalya'da sahneye çıktı
Giriş: 11.04.2024 - 12:16 Güncelleme: 11.04.2024 - 12:16
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Türk pop müziğinin en güçlü kadın şarkı yazarı, yorumcularından Deniz Seki, kısa süre önce annesini kaybetmenin bu hüznüne rağmen Antalya'da bayramın ilk günü sahneye cıktı.
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Deniz Seki, iki saatten fazla sahnede kalarak, eski yeni hitlerinden oluşan repertuvarıyla bir konser verdi.
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Deniz Seki, Ramazan bayramında ilk defa annesiz sahneye çıkmanın burukluğunu yaşadı.
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