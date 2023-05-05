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DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın ödülleri verildi

DenizBank ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen '6. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın ödülleri, düzenlenen görkemli bir geceyle sahiplerini buldu

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  • DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın ödülleri verildi

    DenizBank ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından Türk sinemasına destek amaçlı olarak düzenlenen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması, bu yıl 6'ncı kez düzenlendi. CVK Bosphorus Hotel’de düzenlenen görkemli bir gece ile ödüller, sahiplerini buldu.
  • DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın ödülleri verildi

    Sinemanın temelini oluşturan senaryo yazımının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla DenizBank ve TÜRSAK Vakfı iş birliğiyle düzenlenen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın  sunuculuğunu oyuncu Ceren Benderlioğlu üstlendi.
  • DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın ödülleri verildi

    Murat Evgin'in şarkılarıyla renk kattığı ödül törenine TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan, DenizBank CEO’su Hakan Ateş, TÜRSAK Yönetim Kurulu üyeleri, ödül kazananlar ve kültür - sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.
  • DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın ödülleri verildi

    TÜRSAK Başkanı Yapımcı Cemal Okan 

    Gecenin açılış konuşmasını TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan yaptı. Okan, konuşmasında kültür ve sanat yaşamına yeni zenginlikler katmak hem maddi hem de manevi destek sağlamak amacıyla bu yıl altıncı kez gerçekleştirdikleri “DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması”nın TÜRSAK Vakfı için çok değerli bir proje olduğunu dile getirdi. Projeyi hayata geçirmelerinde destek olan kişilere, kurumlara, çok yoğun zamanlarında senaryoları değerlendiren jüri üyelerine ve sinema yolculuğunun en önemli destekçisi, gerçek kahramanı olan DenizBank’a canı gönülden teşekkürlerini sundu.
  • DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın ödülleri verildi

    DenizBank CEO'su Hakan Ateş

    DenizBank CEO'su Hakan Ateş ise yaptığı konuşmada TÜRSAK Vakfı ile 6 yıllık süreçte, Türk sinemasına nitelikli senaryo ve filmlerin kazandırılmasına aracılık eden bir platform oluşturmaktan gurur duyduklarına değinerek, şunları söyledi: DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması için TÜRSAK’a, Cemal Okan’a, bütün yönetim kurulu üyelerine, kıymetli jüri üyelerimize, alın teri döken ve emek veren değerli sanatçılarımıza, senaristlerimize ve film yapımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Senaryo, sinema sanatının en güçlü sacayağı. TÜRSAK ile altı yıllık süre zarfında birçok senarist adayının kendini geliştirip sektöre ilk girişini yapmasına ve yeteneklerini sinema sanatına sunmasına vesile olmaktan onur duyuyoruz. Biz kültür ve sanat hassasiyeti yüksek olan, hisse senetleri dışında hissi senetlere de yatırım yapan bir kurumuz. Mottomuz, çocuklarımızın çalışmayı hayal edeceği bir kurum yaratmak; sanatın toplumlar üzerindeki geliştirici yönünün de bu amacımızla çok uyuştuğu inancındayız. Biliyoruz ki hikaye anlatıcılığı Türk kültürünün en eski sanatlarından biri. Bugün artık dizilerimizle bu topraklardan çıkan hikayeler dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Bu nedenle 2023’te ilk kez Dizi – Mini Dizi Yarışması’nı da TÜRSAK yönetiminin isabetli öngörüsüyle hayata geçirdik. DenizBank olarak bu işe gönül verdik. Daha nice senaristimizi ve hikaye yazarımızı ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız.
  • DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın ödülleri verildi

    İlk Senaryo Yarışması’nda birincilik ödülünü 'Tuhaf Bir Gece' senaryosunun sahibi Nil Deniz Demirel kazandı. Ayrıca İlk Senaryo Yarışması 'Özel Ödülü' ise 'İstasyon' adlı senaryosuyla Yener Şentürk’e takdim edildi. İlk Senaryo Yarışması’nda birincilik elde eden senaryoya 20 bin TL para ödülü verilirken; gelecek yıl Yapım Destek Platformu kategorisine doğrudan katılım hakkına sahip oldu. 
  • DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın ödülleri verildi

    Dizi – Mini Dizi Yarışması’nın birincilik ödülü 'P2P' projesiyle Ali Tansu Turhan, Burcu Uğuz ve Osman Sarp Altay’a verirken, 'Özel Ödül'ü almaya ise Oyuncak Dünya' projesiyle Salihcan Sezer ve Caner Kılıç’a hak kazandı. Bu yıl ilk kez düzenlenen Dizi – Mini Dizi Yarışması’nda birinci seçilen projeye 30 bin TL para ödülü verildi.
  • DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın ödülleri verildi

    Belirli nitelikleri karşılayan senaryoların daha profesyonel destek almaları için bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Yapım Destek Platformu’nun birincilik ödülü 'Toprağın Tuzu' projesiyle Murat Eroğlu ile Baran Mayda’nın oldu. Birincilik ödülü 50 bin TL, BKM CEO’su Zümrüt Arol Bekçe, yapımcı Onur Güvenatam ve yapımcı Mehmet Canpolat’ın katkılarıyla 100 bin TL’ye çıkarıldı. Ayrıca seçilen projeye TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan tarafından post prodüksiyon desteği verildi.

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