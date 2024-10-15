Denizli'de Kent Konseyi meclisleri seçime gidiyor

Denizli'de yerel yönetim ve sivil toplumun katılımcı yapısını güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, önümüzdeki günlerde meclislerin yeni yönetimlerini belirlemek için sandığa gidiyor.

Vatandaşların beklentilerini ve önerilerini yönetime iletme konusunda önemli bir köprü görevi gören Kent Konseyi, kasım ayında yapılacak seçimler ile yeni yönetimlerini seçecek. Meclislerin seçim takvimi ise şöyle: 5 Kasım'da Çocuk Meclisi, 12 Kasım'da Kadın Meclisi, 19 Kasım'da Engelliler Meclisi ve 28 Kasım'da Gençlik Meclisi genel kurullarını yapacak.