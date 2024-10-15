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        Haberler Gündem Güncel Denizli'de Kent Konseyi meclisleri seçime gidiyor | Son dakika haberleri

        Denizli Büyükşehir Kent Konseyi meclisleri seçime gidiyor

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde çalışmalarda bulunan meclisler, genel kurullarını gerçekleştirmek için sandığa gidiyor. Ali Marım başkanlığında son yürütme kurulu toplantısını gerçekleştiren Kent Konseyi'nin yeni dönemde faaliyetlerini Nihat Zeybekci Kongre Merkezi'nde sürdüreceği belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:08 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:08
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        Denizli'de Kent Konseyi meclisleri seçime gidiyor
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        Denizli'de yerel yönetim ve sivil toplumun katılımcı yapısını güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, önümüzdeki günlerde meclislerin yeni yönetimlerini belirlemek için sandığa gidiyor.

        Vatandaşların beklentilerini ve önerilerini yönetime iletme konusunda önemli bir köprü görevi gören Kent Konseyi, kasım ayında yapılacak seçimler ile yeni yönetimlerini seçecek. Meclislerin seçim takvimi ise şöyle: 5 Kasım'da Çocuk Meclisi, 12 Kasım'da Kadın Meclisi, 19 Kasım'da Engelliler Meclisi ve 28 Kasım'da Gençlik Meclisi genel kurullarını yapacak.

        Seçimlerin Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağı belirtilirken, seçim esas ve usullerine Kent Konseyi'nden ulaşabileceği bildirildi.

        Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin yeni dönemde faaliyetlerini Nihat Zeybekci Kongre Merkezi'nde sürdüreceği belirtildi. Kent Konseyi Başkanı Ali Marım başkanlığında son yürütme kurulu toplantısı Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan Kent Konseyi Binası'nda gerçekleştirildi.

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