DHA

Olay, saat 00.30 sıralarında Alaattin Mahallesi yakınlarındaki baraj göletinde yaşandı. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, barajın yanında bulunan toprak yolda kontrolden çıkarak gölete uçtu.

Suya düşen otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla karaya çıktı. 2 kişi ise suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan sağ kurtulan 3 kişi, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberi alan mahalle sakinleri de olay yerine akın etti.

DHA'nın haberine göre; Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ekipleri, kayıp 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.